В окружение попали 55 человек и 18 единиц техники.

Владимирские пожарные вырвались из огненного окружения в Мордовском заповеднике. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.С 20 августа Спасатели занимаются ликвидацией природных пожаров.Подразделение разделено на две группы. Первая - ликвидировала очаги возгорания у посёлка Стеклянный. За сутки израсходовано 400 тонн воды, а всего за период работы – более 1200 тонн воды. Вторая - работала на трассе Саров – Первомайский.Вечером 23 августа четыре отделения владимирских пожарных на автоцистернах в составе общей группировки выдвинулись на окарауливание очага горения 2,5 км по фронту.«При прохождении фронта на расстоянии 10 метров поднялся шквалистый ветер, огонь перешёл в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку в количестве 55 человек и 18 единиц техники», - делятся подробностями в МЧС региона.Люди и техника оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Для недопущения распространения огня вплотную по внутреннему краю горящего кольца была проведена вырубка деревьев. Пламя удалось локализовать. Однако земля под ногами пожарных продолжала полыхать, создалось сильное задымление. Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться, необходимо было быстрее выбираться из огненного плена.На подмогу к коллегам выдвинулись части Приволжского поисково-спасательного отряда. Они стали прорываться к огненному кольцу.Несмотря на плохую видимость удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев. Разборка проводилась вручную в условиях, когда за спинами стеной стоял огненный фронт.Спустя несколько часов подразделения были благополучно эвакуированы на безопасное расстояние. Люди и техника не пострадали.Руководством ГУ МЧС России по Владимирской области рассматривается вопрос о представлении сотрудников к государственным наградам.