Управлением Росреестра по Владимирской области 23 августа 2021 года поставлена на кадастровый учет новая школа на улице Свердлова в городе Камешково Камешковского района Владимирской ..
Управлением Росреестра по Владимирской области 23 августа 2021 года поставлена на кадастровый учет новая школа на улице Свердлова в городе Камешково Камешковского района Владимирской области.
Школа построена в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
1 сентября 2021 года двери новой школы откроются для первоклассников и учеников средних и старших классов.
Трехэтажное здание нового учебного заведения рассчитано на 675 мест, 28 учебных классов оборудованы современной компьютерной техникой.
В школе кроме классных комнат будет функционировать столовая, библиотека, читальный и два спортивных зала.
На территории школы предусмотрены современные спортивные и игровые площадки с бесшовным резиновым покрытием.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях - одна из приоритетных задач нацпроекта «Образование».