Управлением Росреестра по Владимирской области 23 августа 2021 года поставлена на кадастровый учет новая школа на улице Свердлова в городе Камешково Камешковского района Владимирской ..

Управлением Росреестра по Владимирской области 23 августа 2021 года поставлена на кадастровый учет новая школа на улице Свердлова в городе Камешково Камешковского района Владимирской области.Школа построена в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».1 сентября 2021 года двери новой школы откроются для первоклассников и учеников средних и старших классов.Трехэтажное здание нового учебного заведения рассчитано на 675 мест, 28 учебных классов оборудованы современной компьютерной техникой.В школе кроме классных комнат будет функционировать столовая, библиотека, читальный и два спортивных зала.На территории школы предусмотрены современные спортивные и игровые площадки с бесшовным резиновым покрытием.Создание новых мест в общеобразовательных организациях - одна из приоритетных задач нацпроекта «Образование».