От Доброго до Энергетика снова можно добраться на автобусном маршруте №15. С 30 августа возобновляются регулярные перевозки пассажиров. Маршрут комиссия по организации пассажироперевозок

От Доброго до Энергетика снова можно добраться на автобусном маршруте №15. С 30 августа возобновляются регулярные перевозки пассажиров. Маршрут комиссия по организации пассажироперевозок отдала нижегородской фирме “РБиК”. (ранее эта организация привезла на улицы Владимира оранжевые ПАЗики). Впрочем, заявляет горадминистрация, 15-й маршрут будут обслуживать автобусы большого класса. С расписанием движения автобусов маршрута №15 можно ознакомиться на