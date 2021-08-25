Из-за низких зарплат у младших воспитателей детских садов региона уже опускаются руки. Об этом заявляют авторы петиции на портале Change.org. Некая Анна Кургалимова создала на ресурсе петицию,

Из-за низких зарплат у младших воспитателей детских садов региона уже опускаются руки. Об этом заявляют авторы петиции на портале Change.org. Некая Анна Кургалимова создала на ресурсе петицию, адресованную Владимиру Сипягину. В пояснении указывается, что младшие воспитатели получают зарплату “чистыми” меньше, чем установленный в регионе прожиточный минимум, то есть менее 12 тысяч рублей. Утверждается, что из-за низкой