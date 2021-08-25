До конца года ей заплатят около 4 млн рублей.

ИП Шарипова займётся во Владимирской области. Бибиоджармох Тагойевна выиграла аукцион на сумму 3,9 млн рублей.По официальным данным, предпринимательница из Ногинска в основном занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.В тендере участвовал ещё один коммерсант – Алексей Ротарь, но он предложил за отлов, вакцинацию, стерилизацию и содержание одной особи 10 673 рубля, а Бибиоджармох Шарипова - 10 619. Экономия по торгам составила чуть более 2%.Бизнес-леди уже пробовала заниматься безнадзорными кошками и собаками, но в Ярославской области с ней отказались заключать контракт. Местный департамент ветеринарии выявил, что бригады ИП не оснащены в соответствии с требованиями закона.Добавим, что общий срок содержания четвероногих с учётом карантина составит не более 25 дней. Если питомцу не найдут нового хозяина, то отправят обратно на улицу.Для отчета перед обладминистрацией организация будет оформлять акты о приёмке в двух экземплярах.