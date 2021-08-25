До участка, где в кустарных условиях изготавливали мефедрон, можно было добраться только на специально оснащенных автомобилях.

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно коллегами из УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ России задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Они подозреваются в покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.Лаборатория была оборудована в лесном массиве на территории Александровского района Владимирской области. До участка, где в кустарных условиях изготавливали мефедрон, можно было добраться только на специально оснащенных автомобилях. После каждого производственного цикла оборудование, реактивы и готовые вещества злоумышленники прятали в разных местах.Чтобы криминальный бизнес остался незамеченным, использовался арсенал технических средств. В частности, радиосканер, который позволяет за несколько километров запеленговать сигнал мобильного телефона.В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято лабораторное оборудование, более 6,5 кг мефедрона в разной степени готовности и более 3,5 кг прекурсоров. Установлены личности наркокурьеров, которые готовились организовать сбыт оптовых партий запрещенных веществ.Следователем Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео