25.08.2021

2021-08-25 18:05:05

Во Владимирской области в десятый раз проводится Левитановский пленэр

10-й пленэр в Елисейково Петушинского района. Он проводится в память о великом российском художнике Исааке Левитане. 13 художников из разных областей России собрались в местах, в которых жил и творил гений русского пейзажа. Слово Вере Куликовой.



В Елисейково многое напоминает об Исааке Левитане, утверждают участники пленэра. Например, этот валун привезли в музей пейзажа с берега Пекши. Якобы, именно на нем сидел художник, когда работал над картинами. В этих местах живописец создал около двух десятков полотен. В том числе и знаменитую "Владимирку". Виктор Красильников из Калужской области. Самое яркое событие пленэра, по его словам, трехдневная поездка по старинным городам Владимирского края.



Виктор Красильников, участник пленэра, член Союза художников России:



- Это ж впечатления! У нас трехдневная поездка. Конечно, там дороги. Это все понятно! Готовы терпеть все что угодно, потому что увидеть Гороховец, Мстёру, погода так сопутствовала вообще!



Кстати, в Гороховце Левитан тоже был. В память об этом Виктор написал картину. Бывший хоккеист, теперь он профессионально держит кисть. Кстати, в детстве Красильников сначала поступил в художественную школу при Суриковском институте, но бросил ее из-за спорта. И именно спорт вернул его в творчество.



Виктор Красильников, участник пленэра, член Союза художников России:



- Я знаю, что мы едем играть в Харьков, в Минск, в Красноярск на сборы. Я знаю там Дом-музей Сурикова, например. Я готовлюсь к этому. Всегда есть время. Всегда можно и в Чехии Музей Русского искусства посетить. Обязательно ты знаешь, что ты туда пойдешь, ни на базар, куда-то там!? Вот и все!



В этом году участников пленэра 13, рассказывает его бессменный комиссар, художник Олег Модоров. Это живописцы, графики, скульпторы. Из Владимирской области, Липецка, Орла, Московской и Калужской области. По традиции, принять участие в симпозиуме приглашают и одного студента. В этом году этой чести удостоилась второкурсница кафедры дизайна Владимирского госуниверситета Ева Маркина.



Ева Маркина, участник пленэра, студентка 2 курса Владимирского госуниверситета:



- Мне очень понравилось. Тут очень уютно и все художники помогают друг другу и делятся своими какими-то наработками.



По традиции, итоги пленэра подведут на Левитановском фестивале. Он пройдет в этом году в 30 раз. Любители творчества художника соберутся здесь в последнюю субботу августа. Тогда же выберут лучшую работу. Она украсит Музей пейзажа в Елисейково.



Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".