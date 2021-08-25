Во Владимирской области на 25 августа подтверждено 180 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз ..

Во Владимирской области на 25 августа подтверждено 180 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человека. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в 23 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Суздальском, 12 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Александровском, 10 сл. в Петушинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в СудогодскомВсего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 48 140 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11225 случаев во Владимире, 5639 - в Гусь-Хрустальном районе, 5185 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.