Во Владимирской области от коронавируса на 25 августа умерли ещё 11 пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1651 ..

Во Владимирской области от коронавируса на 25 августа умерли ещё 11 пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1651 летальный исход.При этом 44 137 больной Covid-19 оправился от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 146 человек.Напомним, что за минувший день медики в регионе ещё 183 случая ковида.