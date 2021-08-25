Сельские медпункты заработают в сентябре.

В Юрьев-Польском районе в сентябре откроются пять современных фельдшерско-акушерских пунктов. ЦРБ получила лицензию на работу в сёлах Каменка, Кучки, Сорогужино, Сосновый Бор и Хвойный.Медпункты обслуживают более 1200 человек.«Старые ФАПы располагались в ветхих и аварийных зданиях с печным отоплением, без водопровода, нормальных туалетов и не отвечали современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи. ФАП в селе Каменка ютился в закрытой школе, в Сорогужино – в аварийном клубе, в селе Кучки – в здании, где раньше находились детский сад и библиотека», - рассказал главный врач Юрьев-Польской центральной районной больницы Олег Кондратьев.В новых ФАПах можно будет не только получить медицинскую помощь, но и пройти диагностику. В арсенале сельских фельдшеров – автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, тонометр, анализаторы уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскоп, холодильник для лекарств, укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, шины для транспортной иммобилизации, медицинская мебель. Учреждения оборудованы пандусами, тревожными кнопками, комфортными санузлами, благоустроена прилегающая территория.