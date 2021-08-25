Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России к 25 августа.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России к 25 августа.За минувшие 24 часа в России было выявлено 19 536 заболевших ковидом человек. Одновременно с этим, выздороветь успели даже больше пациентов – 19 654. Зафиксировано 809 летальных исходов.Москва вернула себе лидерство в печальном антирейтинге регионов России по числу новых заразившихся. В столице отчитались о 1402 пациентах. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где в официальную статистику попали 1385 человек. В Московской области число людей, у которых за сутки успели выявить ковид, составило 776.За все время ведения статистики в нее попали 6 804 910 человек, у которых подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Сообщается о 6 073 157 выздоровевших и 178 423 погибших.В разных странах с попеременным успехом борются с эпидемией. Большинство экспертов сходится во мнении, что решающим фактором, который способен переломить ситуацию, является вакцинация. До этого надежды возлагались на жесткий карантин, однако он, нанеся ущерб экономической жизни планеты, не помог достичь желаемого результата.Прививки от коронавируса, напротив, только помогут как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Активно кампания по вакцинации населения проводится и в России.