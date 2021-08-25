Увидев забытые деньги, фигурантка решила не предпринимать меры к поискам собственника, а забрала их себе.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).1 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств обратилась 50-летняя местная жительница.Прибывшим сотрудникам полиции женщина пояснила, что снимала деньги в банкомате, отвлеклась и ушла, забыв наличные. Через несколько минут потерпевшая вернулась, однако, снятых 3 000 рублей в банкомате не оказалось.В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность фигурантки.Женщина свою вину признала, пояснив, что случайно увидела оставленные деньги, когда подошла к терминалу. Фигурантка решила не предпринимать меры к поискам собственника, а забрала деньги себе и впоследствии потратила их на личные нужды.В ходе расследования материальный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.