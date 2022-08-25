Глава региона Александра Авдеева направил трём муниципальным образованиям Владимирской области...

Глава региона Александра Авдеева направил трём муниципальным образованиям Владимирской области дополнительно 12 млн рублей на развитие физической культуры и спорта.- Гусь-Хрустальный район (5,5 млн) — на приобретение микроавтобуса для спортшколы «Мещёра» (в ней занимается более 400 детей из окрестных небольших посёлков, юные спортсмены показывают отличные результаты в боксе и полиатлоне. Транспорт необходим школе для организации поездок воспитанников на соревнования) и снегохода с многофункциональным оборудованием для спорткомплекса «Золотково» (в одноимённом посёлке активно развивается секция по лыжным гонкам, новая техника нужна для прокладки лыжной трассы).- Муром (4,3 млн) — на закупку и монтаж специального покрытия для волейбольной площадки- Александровский район (2,3 млн) — на трибуны для зрителей на стадионе в п. Балакирево.Фото: pxfuel.com