Во Владимире диагноз подтвердился у 43 человек

Во Владимирской области на 25 августа выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 43 человек. Ещё 20 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 16 - в Ковровском, 19 - в Петушинском, 11 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 10 - в Юрьев-Польском, 15 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Вязниковском и Меленковском, по 2 - в Собинском и Гороховецком, 8 - в ЗАТО Радужный, 9 - в Киржачском, 0 - в Селивановском, 6 - в Камешковском, 10 - в Суздальском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 155169 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42064 заболевших во Владимире, 18248 - в Ковровском районе и 17083 - в округе Муром.