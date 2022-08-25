Ярмарки будут работать с 1 сентября по 14 ноября 2022 года

Для владимирцев проведут выставочно-ярмарочные мероприятия с сельскохозяйственной продукцией, рассказала администрация города Владимира.Первого июля заработала ярмарка на парковке, рядом с домом №10 на улице Батурина. Теперь будут работать новые сезонные ярмарки-выставки сельхозпродукции, где будут представлены свежие овощи и фрукты. Они откроются около дома №62 на улице Юбилейная, а также возле дома №15 на улице Василисина.С 1 сентября до 14 ноября 2022 года жители города смогут посетить ярмарки, где будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические правила, в связи с распространением COVID-19. Кроме того, будет организован контроль за качеством продукции. Сотрудники полиции будут осуществлять правопорядок на территории.