Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью на территории...

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью на территории Владимирской области из-за природных пожаров в Рязанской области, сообщает:ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» 24 августа 2022 г. проведены лабораторные исследования качества воздуха на содержание загрязняющих веществ. В том числе свойственных процессу горения: азота диоксида, формальдегида, оксида углерода, серы диоксида, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Во Владимире исследования проведены в трёх контрольных точках: ул.Горького, д.7, Суздальский проспект, д.6, ул.Фатьянова, д.6. Также лабораторные исследования качества воздуха проведены в Собинском районе (с.Черкутино, СНТ Текстильщик, д.Филино, д.Васильевка, п.Асерхово, д.Перебор) и Петушинском районе (г.Петушки, п.Нагорный, г.Костерево).По результатам исследования качества атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ не выявлено.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжит ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории региона.Калр: ГТРК "Владимир"