Сегодня в администрации Камешковского района завершился конкурсный отбор кандидатов на пост главы...

Сегодня в администрации Камешковского района завершился конкурсный отбор кандидатов на пост главы районной администрации.Конкурс проходил в 2 этапа. До финального испытания были допущены 2 кандидата – действующий глава районной администрации Анатолий Курганский и его первый заместитель Людмила Гуреева.Совет народных депутатов Камешковского района единогласно поддержал кандидатуру Анатолия Захаровича. С ним будет заключен муниципальный контракт на срок полномочий Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, пресс-служба администрации Владимирской области.На заседании совета присутствовали врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов, а также члены конкурсной комиссии под руководством директора Департамента региональной политики Татьяны Адуловой.«Убеждён, что богатый управленческий опыт и целеустремлённость помогут Вам эффективно реализовать намеченные планы в интересах жителей, усилить социально-экономический, промышленный и культурный потенциал Камешковского района», – отметил глава региона Александр Авдеев в телефонном разговоре с Анатолием Курганским.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.