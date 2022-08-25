1 085 500 бюллетеней для голосования на досрочных губернаторских выборах переданы сегодня...

1 085 500 бюллетеней для голосования на досрочных губернаторских выборах переданы сегодня Избирательной комиссии Владимирской области. Отпечатаны они в типографии областной столицы. 104 тысячи бланков для голосования предназначены для электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней.Сергей Щедрин, заместитель председателя избирательной комиссии Владимирской области:– Бюллетени для КОИБ пойдут в ЗАТО город Радужный и в город Ковров. Все остальные бюллетени у нас идут по нашим территориальным избирательным комиссиям. Все они будут доставлены в течение нескольких дней. Примерно половина бюллетеней будет доставлена сегодня. Остальные развезет спецсвязь.Около 700 бюллетеней признаны бракованными - на них есть пятна краски. И часть бланков неверно обрезаны. Их уничтожили в присутствии СМИ. Остальные бюллетени соответствуют всем строгим стандартам. Они защищены от подделки особой голубой сеткой, рассказали в типографии. В территориальные комиссии бланки доставит Управление специальной связи - оно занимается транспортировкой важных государственных грузов.Александр Егоров, начальник Управления специальной связи Владимирской области:– Весь груз мы предварительно маркировали, перевозится на специализированных машинах, оборудованных на системе ГЛОНАСС, все это стекается на общий диспетчерский центр и в режиме реального времени мы имеем контакт и с избирательной комиссией, и с центральным аппаратом службы.