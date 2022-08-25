Фото с места происшествия встревоженные очевидцы выложили в ТГ ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ.
- В районе...
Фото с места происшествия встревоженные очевидцы выложили в ТГ ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ.
- В районе стадиона «Юность» в Добром валит черный дым. Кто знает, что горит? - спрашивали они.
В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области нам пояснили, что густой черный дым был вызван горением мусора в неэксплуатируемом строении.
Опасности возгорание внутри заброшки не представляет и оперативно ликвидируется.
Фото ТГ ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ.