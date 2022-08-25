25 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Святого огня.

25 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Святого огня.ИСТОРИЯ25 августа православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, которые были друг другу племянником и дядей. Они жили в Никомидии в III–IV веках.Аникита являлся военным сановником во времена правления императора Диоклектиана. Во время гонений на христиан его пытали и бросили на растерзание диким зверям. Но лев к удивлению многих не набросился на него, а стал ласкаться словно кошка. Это заставило многих уверовать в Христа.Потом произошло землетрясение, в результате которого рухнул языческий храм Геркулеса, погибли многие язычники. Кроме того, палач, призванный обезглавить святого, потерял сознание, пишет Огнем его тоже не смогли сжечь. Не убили его и в кипящем олове. Оно остыло. Череда этих событий установила торжество веры в городе.Племянник Аникиты Фотий, видя страдания родного человека, выкрикнул, что языческие боги — ничто по сравнению с Христом. После этого обоих заточили в тюрьму. В 305 году святых мучеников вместе с другими христианами бросили в печь. После этого верующих стало еще больше.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫЭтот православный праздник называют еще Фотей Поветенным. Такое название с тем, что в этот день крестьяне занимались уборкой сараев для хранения корма, сельскохозяйственного инвентаря. Такие строения называли поветями.Люди верили, что нельзя допускать неухоженности таких помещений. В этот день уже бывали первые заморозки. Но их уже не страшились, ведь весь урожай почти был уже собран.Также на Руси этот день назывался днем Святого огня в честь памяти о святых мучениках, которых бросили в огонь.В это церковный праздник нельзя готовить еду на костре. также нельзя в этот день конфликтовать с близкими, иначе это может обернуться долгой ссорой и разлукой. Нельзя буйно веселиться и употреблять алкоголь.