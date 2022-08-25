25 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Святого огня.
25 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Святого огня.
ИСТОРИЯ
25 августа православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, которые были друг другу племянником и дядей. Они жили в Никомидии в III–IV веках.
Аникита являлся военным сановником во времена правления императора Диоклектиана. Во время гонений на христиан его пытали и бросили на растерзание диким зверям. Но лев к удивлению многих не набросился на него, а стал ласкаться словно кошка. Это заставило многих уверовать в Христа.
Потом произошло землетрясение, в результате которого рухнул языческий храм Геркулеса, погибли многие язычники. Кроме того, палач, призванный обезглавить святого, потерял сознание, пишет Огнем его тоже не смогли сжечь. Не убили его и в кипящем олове. Оно остыло. Череда этих событий установила торжество веры в городе.
Племянник Аникиты Фотий, видя страдания родного человека, выкрикнул, что языческие боги — ничто по сравнению с Христом. После этого обоих заточили в тюрьму. В 305 году святых мучеников вместе с другими христианами бросили в печь. После этого верующих стало еще больше.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Этот православный праздник называют еще Фотей Поветенным. Такое название с тем, что в этот день крестьяне занимались уборкой сараев для хранения корма, сельскохозяйственного инвентаря. Такие строения называли поветями.
Люди верили, что нельзя допускать неухоженности таких помещений. В этот день уже бывали первые заморозки. Но их уже не страшились, ведь весь урожай почти был уже собран.
Также на Руси этот день назывался днем Святого огня в честь памяти о святых мучениках, которых бросили в огонь.
В это церковный праздник нельзя готовить еду на костре. также нельзя в этот день конфликтовать с близкими, иначе это может обернуться долгой ссорой и разлукой. Нельзя буйно веселиться и употреблять алкоголь.