Сегодня свой юбилей отмечает девятикратный чемпион мира, прославленный гимнаст Юрий Королев. В...

Сегодня свой юбилей отмечает девятикратный чемпион мира, прославленный гимнаст Юрий Королев. В спортивной школе имени Толкачева спортсмена поздравили друзья и коллеги. Репортаж Екатерины Васильевой.Свой День рождения Юрий Николаевич Королев всегда отмечает в родной спортивной школе. И в юбилейную дату он с семи утра на тренировках вместе с детьми. Девятикратного чемпионата мира, заслуженного мастера спорта СССР, прославленного гимнаста поздравляет все спортивное сообщество региона.Андрей Сипач, директор департамента спорта Владимирской области:– Очень гордимся то, что сегодня с нами здесь на Владимирской земле продолжаете активно работать, про таких людей есть высказывание , ребят, что таких людей больше не делают, это именно про него.Среди подарков легенде спортивной гимнастики - именная футболка.– Ты думаешь налезет. Я думаю должна.Поздравляет Юрия Николаевича и самый маленький в семье Королевых - внук. Всеволоду два с половиной, спортивные тренажеры для него пока развлечение. Но у дедушки на него большие планы.– Он первый раз пришел в зал. Да, Сева. Звать Сева Королев. Как тебя звать? Королев. а имя. Ну ничего привыкнешь скоро к камерам.Сам Юрий Королев пришел в спорт мальчишкой без больших целей. Но занятия так увлекли его ,что без гимнастики свою жизнь он уже не представлял. В 19 лет после блестящей победы на Международных соревнованиях в Москве владимирец вошел в элиту мировой спортивной гимнастики. Судьи отличали его легкость, непохожую на других манеру исполнения упражнений. В зале музея спортивной славы кубки и медали Юрия Королева -их сложно сосчитать. Сегодня свой колоссальный опыт он передает подрастающим спортсменам.Юрий Королев, абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике:– Я стараюсь научить спортсменов анализировать свою программу до соревнований. Прокручивать в голове всю программу, все нюансы , на которых ты можешь упасть споткнуться. Это надо делать обычно за день до соревнований, обычно я так делал, когда ложился спать.Подопечные Юрий Николаевича - братья Акиньшины. Своих "рыжиков" гимнаст настраивает только на большие достижения.Матвей и Тимофей Акиньшины:– Стать мастера спорта, поехать на Олимпиаду, занять призовые места.Сами мальчишки называют Юрия Николаевича "хорошим человеком". На тренировках у него есть и "кнут и пряник". В спорте без этого никуда. Каждый день десятки владимирских ребят тренируются здесь, чтобы приблизиться к цели и стать чемпионами. У всех ребят в этом зале есть с кого брать пример.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести-Владимир