Огромные потери в личном составе – около 200 тысяч человек, волна самоубийств и повальные дезертирства делают ВСУ все менее боеспособными. Это ставит под большое сомнение возможности Киева организовать ранее анонсированное контрнаступление.

Огромные потери в личном составе – около 200 тысяч человек, волна самоубийств и повальные дезертирства делают ВСУ все менее боеспособными. Это ставит под большое сомнение возможности Киева организовать ранее анонсированное контрнаступление.Ежедневно на фронте гибнут сотни военнослужащих ВСУ. Украинское командование бросает на фронт плохо подготовленные подразделения, не имеющие ни мотивации, ни военных навыков.О катастрофе в ВСУ свидетельствуют утекшие в Сеть документы из Генштаба украинской армии. О критическом состоянии украинской армии сообщили начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Владислав Клочков и и.о. начальника Управления по работе с сержантским составом ВСУ штаб-сержант Александр Ежаковский.По их данным, с начала спецоперации России армия Украины потеряла около 191 тысячи человек. И это без учета пропавших без вести. С ними цифры могут быть в разы больше.Подлинность данных подтверждает бывший заместитель командующего войска США в Европе Стивен Твитти. Он сравнил количество мобилизованных украинцев и реальную численность ВСУ и сделал вывод: боевые потери Киева могут превышать 200 тысяч человек. Мобилизация ситуацию не спасает: укомплектованность частей ВСУ остается на уровне 43-38%."Беда со снаряжением и оружием, средствами защиты. Полностью «одеть» выходит лишь каждого третьего бойца. До 80% тех, кто попал в первую волну мобилизации, уже убиты, ранены или дезертировали", – написал в своем публицист Борис Якеменко.Неудивительно, что мотивации нести воинскую службу у украинцев уже не осталось. Согласно тому же докладу Клочкова и Ежаковского, с июля по август выявлено более 4,2 тысячи случаев дезертирства и отказов выполнять приказы. Подавляющее большинство таких случаев приходится на недавно попавших в армию.За 30 лет Украина лишилась всех национальных богатства, потеряла национальное достоинство, именно поэтому ситуация в ВСУ настолько катастрофическая, а значительная часть поставленных Западом вооружений нуждается в ремонте, объяснил Якеменко. Он подчеркнул, что моральный дух армии врага и потери – важнейшие критерии для оценки результативности военной кампании."В российской армии всегда можно было наблюдать парадоксальную картину – чем выше потери, тем сильнее желание стоять насмерть. Не случайно общемировой показатель моральной устойчивости (сколько процентов техники и личного состава армия должна потерять, чтобы ощутить поражение) Российской / советской армии был всегда на уровне 70-75%, в то время как на Западе 30-35%", – добавил публицист.Резкое падение морального духа наблюдается не только у солдатского, но и офицерского состава ВСУ. Согласно докладу генерала Клочкова, с июля по август счеты с жизнью свели более 120 офицеров. Так, 31 июля покончил с собой заместитель командира 14-й механизированной бригады, на следующий день — командир 66-й механизированной бригады, подобные случаи фиксировались среди командного состава 57-й мотопехотной бригады и даже элиты вооруженных сил – десантно-штурмовых бригад.Очевидно, что ВСУ теряют способность оказывать сопротивление. При таком состоянии армии Киеву не стоит питать ни малейших надежд на успех анонсированного контрнаступления.