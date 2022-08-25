С 13:00 до 17:00 мост будет закрыт

В Коврове снова открыли Павловский мост для движения. Установлена первая балка на третьем пролете. Об этом рассказали в службе технадзора.25 августа провели укрепление «берега». По этой причине движение было перекрыто. Завтра, 26 числа, снова будут перекрывать движение с 13:00 – 17:00.У въезда на Павловский мост установлены специальные габаритные ворота, через которые могут проехать исключительно легковушки. Это сделано, чтобы минимизировать нагрузку на путепровод.Ремонтные работы планируют завершить к концу ноября 2023 года.