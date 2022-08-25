В Вязниковский городской суд поступило уголовное дело в отношении Керимханова С.К., обвиняемого в...
В Вязниковский городской суд поступило уголовное дело в отношении Керимханова С.К., обвиняемого в коммерческом подкупе.
По версии следствия, генеральный директор ООО «Вязниковский мясокомбинат» 15 апреля 2021 года за сокрытие отсутствия пломбы на узле учета газа через посредника передал инженеру ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» деньги в сумме 15000 рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Владимирской области .
На сегодня по делу назначено.
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