В Вязниковский городской суд поступило уголовное дело в отношении Керимханова С.К., обвиняемого в...

В Вязниковский городской суд поступило уголовное дело в отношении Керимханова С.К., обвиняемого в коммерческом подкупе.По версии следствия, генеральный директор ООО «Вязниковский мясокомбинат» 15 апреля 2021 года за сокрытие отсутствия пломбы на узле учета газа через посредника передал инженеру ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» деньги в сумме 15000 рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Владимирской области .На сегодня по делу назначено.Фото https://www.pxfuel.com/