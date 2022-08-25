24 августа 2022 года в 16-48 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

24 августа 2022 года в 16-48 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании ООО «БАУ-ТЕКС» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30.Прибывшие пожарные увидели сильное задымление в одном из цехов. Огонь был ликвидирован на площади 40 кв. м. Пострадало оборудование (камера пропитывающей установки).К счастью, обошлось без жертв. Эвакуировано 30 человек. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 24 человека личного состава, рассказывают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причина произошедшего устанавливается.