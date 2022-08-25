× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/25-08-2022-kak-vo-vladimirskoj-oblasti-boryutsya-s-moshennikami-i-kak-ne-stat-zhertvoj-obmana.html" target="_blank">Как во Владимирской области борются с мошенниками и как не стать жертвой обмана?</a> - Пользуются нашими страхами и доверчивостью. Речь о мошенниках. О том, как не попасться на их удочку и как борются со злоумышленниками – начальник управления по надзору за следствием,