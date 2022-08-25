Ассортимент мебели на российском рынке даже с уходом крупных западных брендов остается более чем широким. Тем более сейчас, когда фабрики продолжают налаживать новые логистические цепочки и повышать процент локализации своей продукции.

Ассортимент мебели на российском рынке даже с уходом крупных западных брендов остается более чем широким. Тем более сейчас, когда фабрики продолжают налаживать новые логистические цепочки и повышать процент локализации своей продукции.Вместе с тем, меняются и покупательские тренды. Например, все больше клиентов мебельных гипермаркетов интересуются заказом нестандартной мебели – с габаритами или конструкцией, не представленной в каталогах фабрик. Особенно это заметно в категории мебели для спальни и кроватей.Когда нужен "не стандарт"Таблица стандартных размеров мебели содержит несколько популярных позиций, которые отличаются шириной спального основания, реже – длиной. Однако стандартные размеры в некоторых ситуациях могут не подойти.Например, если у клиента необычная планировка спальни, в комнате нет достаточно свободного места, чтобы установить стандартную кровать. Еще чаще нестандартные кровати заказывают под нестандартные матрасы или учитывая индивидуальные требования к спальному месту.Уделяя все больше внимания комфортному сну, россияне придирчивее выбирают мебель. И для ряда покупателей стандартные размеры – это слишком мало или слишком тривиально. Например, для тех, кто привык спать на матрасе более 200 сантиметров шириной.Условия заказа нестандартных моделейК счастью, фабрики давно следят за потребительскими трендами. Сейчас через крупные гипермаркеты можно без проблем и лишних вопросов заказать кровати практически любых размеров по длине и ширине. За изготовление мебели необычных форм или с необычными конструктивными решениями берутся далеко не все фабрики.Как отмечают представители интернет-магазина спальных товаров Matras.ru, сроки изготовления кроватей при этом снижаются до фактического минимума – вплоть до 1 рабочего дня в случае с некоторыми фабриками и столичным рынком. В среднем же нестандартные кровати изготавливают в срок от нескольких дней до двух недель.Как заказать кровать необычных размеровЕсли вы предпочитаете дистанционные покупки, то все сводится буквально к нескольким простым действиям. Достаточно или индивидуальные габариты будущей мебели, предварительно определив, какая модель ляжет в основу заказа. У уже упомянутого Matras.ru для приема заказов на нестандартные кровати и матрасы есть отдельный раздел на сайте.