Озеро Глубокое и Семязинский пруд признали небезопасными для купания

Горадминистрация Владимира приняла решение запретить купание в озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду. Мэрия предупреждает жителей Владимирской области, что купаться в этих водоемах стало небезопасно – большой риск подцепить заболевания, которые вызваны патогенными микроорганизмами, передаваемыми в водах.Это произошло по причине сверхвысокой температуры и загрязненности атмосферы, в результате чего размножились патогенные микроорганизмы, количество которых не отвечает санитарным требованиям.На бывших пляжах подняли черные флаги, обозначающие запрет на купание, а также выставили таблички «Купание запрещено».