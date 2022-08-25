Участковыми уполномоченными полиции ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения...

Участковыми уполномоченными полиции ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий установлены факты нарушения миграционного законодательства.62-летний владимирец с июня по август текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии граждан иностранных государств. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако намерения предоставить жилье иностранцам у него не было.В настоящее время отделом дознания ОП № 3 городского УМВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Подтверждены факты постановки на фиктивный миграционный учет четверых граждан сопредельных государств.Фото https://www.pxfuel.com/