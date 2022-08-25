В лесах сохраняется предпоследний высокий класс пожарной опасности, при котором огонь не только...

В лесах сохраняется предпоследний высокий класс пожарной опасности, при котором огонь не только быстро расходится по лесной подстилке, стволам и кронам деревьев, но и возникают дополнительные мелкие очаги. В целях предотвращения лесных пожаров в регионе действует запрет не только на разведение открытого огня, но и на посещение лесов. На въездах в леса установлены шлагбаумы и предупреждающие знаки – аншлаги.Просим воздержаться от посещения лесов в любых целях, в том числе для сбора ягод, а также напоминаем, что сезон охоты перенесён до отмены особого противопожарного режима, обращается к жителям ГУ МЧС по Владимирской области.За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность. В условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, нарушителям грозит административный штраф по ч. 3 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации:- на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей,- на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей,- на юридических лиц – от 600 тысяч рублей до миллиона.Если действия приведут к ущербу лесному фонду, будет возбуждено уголовное расследование.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.