Это случилось на улице Перфильева сегодня после часа ночи. На совершенно пустой дороге машина...

Это случилось на улице Перфильева сегодня после часа ночи. На совершенно пустой дороге машина врезалась в столб, взорвалась и загорелась.Видео с камеры наблюдения появилось в паблике ВК AlexAutoLive | Александров.Напомним, что пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 5 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС России 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.