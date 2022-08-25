Православные в этот день вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. Они были родственниками, родились и...
Православные в этот день вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. Они были родственниками, родились и жили в городе Никимидия приблизительно в начале IV века.
В народе же 25 августа называют Фотием Поветенным. На Руси этот день прозвали так, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. В противном случае в дом мог прийти голод.
Какие запреты действуют в этот день?
Нельзя в этот день ходить на чердак. Иначе можно разозлить Домового.
Запрещено 25 августа приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.
Находясь в кровати, укладываясь перед сном, нельзя смеяться, рассказывать шутки, других смешить — к бессоннице.
Нельзя ребенку подавать еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что если это сделать, ребенок будет иметь склонность брать чужое, может стать вором.
Что принято делать в день Фотия Поветенного?
Существует поверье, что девушки могут быстро выйти замуж, если посетить храм.
Также девушки должны спрятать в постели платочек белого цвета, чтобы во сне увидеть будущего супруга.
В этот день принято заниматься сбором облепихи. Ягода будет владеть особыми свойствами. Если у вас еще не выросла облепиха, можно заняться сбором других ягод.
Кроме этого, 25 августа стоит заняться подготовкой к зиме.
Народные приметы на 25 августа 2022 года:
Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, тёплая и ясная погода – будет много белых грибов.
Грозы в августе – к долгой осени.
Кошка старательно умывается – солнышко намывает, будет хорошая погода.
Если туман стоит над лесом, то будет дождь.
Курительная трубка трещит при курении – перед дождем.
Петухи теряют перья в это время – к затяжной осени.
Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость как днем, так и ночью, жди затяжного ненастья.
Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.
Иней с утра – к богатому урожаю озимых.
Дождь идет – к короткому бабьему лету.
За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.
Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.
Лягушки громко квакают – к дождю.
Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.
Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.
С 25 августа приступают к сбору облепихи.
На Фотия клен первые листья роняет.
Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.
Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.