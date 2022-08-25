Православные в этот день вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. Они были родственниками, родились и...

Православные в этот день вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. Они были родственниками, родились и жили в городе Никимидия приблизительно в начале IV века.В народе же 25 августа называют Фотием Поветенным. На Руси этот день прозвали так, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. В противном случае в дом мог прийти голод.Какие запреты действуют в этот день?Нельзя в этот день ходить на чердак. Иначе можно разозлить Домового.Запрещено 25 августа приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.Находясь в кровати, укладываясь перед сном, нельзя смеяться, рассказывать шутки, других смешить — к бессоннице.Нельзя ребенку подавать еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что если это сделать, ребенок будет иметь склонность брать чужое, может стать вором.Что принято делать в день Фотия Поветенного?Существует поверье, что девушки могут быстро выйти замуж, если посетить храм.Также девушки должны спрятать в постели платочек белого цвета, чтобы во сне увидеть будущего супруга.В этот день принято заниматься сбором облепихи. Ягода будет владеть особыми свойствами. Если у вас еще не выросла облепиха, можно заняться сбором других ягод.Кроме этого, 25 августа стоит заняться подготовкой к зиме.Народные приметы на 25 августа 2022 года:Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, тёплая и ясная погода – будет много белых грибов.Грозы в августе – к долгой осени.Кошка старательно умывается – солнышко намывает, будет хорошая погода.Если туман стоит над лесом, то будет дождь.Курительная трубка трещит при курении – перед дождем.Петухи теряют перья в это время – к затяжной осени.Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость как днем, так и ночью, жди затяжного ненастья.Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.Иней с утра – к богатому урожаю озимых.Дождь идет – к короткому бабьему лету.За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.Лягушки громко квакают – к дождю.Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.С 25 августа приступают к сбору облепихи.На Фотия клен первые листья роняет.Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.