Роспотребнадзор провёл исследования качества атмосферного воздуха в области. Превышены ли предельно допустимые показатели? Предельно допустимые показатели загрязнения воздуха в регионе

Роспотребнадзор провёл исследования качества атмосферного воздуха в области. Превышены ли предельно допустимые показатели? Предельно допустимые показатели загрязнения воздуха в регионе не превышены. Об этом сообщают в областном Роспотребнадзоре. Последние дни владимирцы бурно обсуждают гарь и смог, которые окутали столицу области. В соцстеях люди охотно делились своими впечатлениями о самых задымленных местах в городе. Люди жаловались,