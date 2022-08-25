Бизнесмен Евгений Пригожин посоветовал петербургскому изданию Фонтанка.ру перестать гадить в сторону добровольцев, воюющих на Донбассе и спасающих Русский мир. Так он прокомментировал публикацию статьи под названием Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой.

Бизнесмен Евгений Пригожин петербургскому изданию "Фонтанка.ру" "перестать гадить в сторону добровольцев", воюющих на Донбассе и спасающих Русский мир. Так он прокомментировал публикацию статьи под названием "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой".Ее автора Ксению Клочкову предприниматель назвал, употребив слово "недожурналист". По его словам, юристы компании "Конкорд" занимаются изучением материла, и, если там есть нарушения какой-либо статьи, он обязательно обратится к правоохранителям.Пригожин заявил, что "Фонтанка.ру" достаточно глумилась над историей с "ЧВК Вагнера", где "рождались герои"."Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить. А если ссыкотно – то самое время закрыть рты, Клочковой и руководству "Фонтанки", включая Константинова, Горшкова и прочих", — отметил бизнесмен.Пригожин считает, что многих из вышеперечисленных лиц будет ожидать судьба "скитающегося по миру" журналиста Короткова.