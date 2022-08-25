В интернет-редакцию ГТРК «Владимир» обратились жители областного центра, которые попались на уловки...

В интернет-редакцию ГТРК «Владимир» обратились жители областного центра, которые попались на уловки мошенников-арендодателей. Что же с ними произошло и как они выходили из стрессовой ситуации — рассказывают сами пострадавшие.«Вместо сборов в Питер – стресс!»В современном мире аренда квартиры стала обычным делом. Если мы едем отдыхать в другой город, то бронируем жилье на специальных сайтах или ищем в поисковике подходящий вариант у «частников». К сожалению, в последнее время истории о том, как туристов «кинули» на приличную сумму денег, не редкость. С чем это связано — сложно однозначно ответить. Предупредить других и самим быть в курсе — крайне важно.40-летний Михаил Блинов вместе с женой и двумя детьми долгое время мечтали об отдыхе в Санкт-Петербурге. Лето, солнце, архитектура и культурные походы по самым интересным местам, чем не рай на земле? Но, для начала, предстояло выбрать жилье. Семья планировала ехать в Питер на собственном авто, а это значит, хотелось приехать и сразу же отправиться отдыхать в подготовленные апартаменты. Вот что рассказывает сам Михаил:- Мы всей семьей решили отправиться в Санкт-Петербург на 10 дней. Это был долгожданный отдых для всех нас. Мы решили воспользоваться одним популярном сайтом по поиску и бронированию жилья, который «гарантирует свыше 900 000 вариантов даже в самых отдаленных и экзотических уголках мира». Что уж говорить про знакомый многим Санкт-Петербург. Подходящий вариант жилья, который был оптимален по соотношению «цена-качество» мы нашли практически сразу. Квартира-студия располагалась на Невском проспекте, фотографии комнат были очень яркие и привлекательные. За 8 ночей просили в районе 40 000 рублей, по карману семье из 4-х человек. Я подумал, что надо быстро все оформить. Нас проинформировали, что предоплата — 75%. Меня это почему-то не остановило. Мы много раз использовали различные сайты по бронированию и с обманом никогда не сталкивались, были уверены, что владельцы квартир проходят проверку. Более того, я через вотсап пообщался с человеком, который сдавал нам жилье. Номер был с фотографией, а личный разговор оказался вполне искренний. Мужчина объяснил мне — где взять код от подъезда, попросил позвонить перед заездом. И всё было - как обычно.В какой-то момент интуиция жены Михаила Блинова подсказала ей перепроверить информацию: место проживания, время заезда-выезда и вообще – ещё раз всё уточнить. Девушке не давало покоя то, что оплата за жильё в самом центре оказалась слишком «демократичной».- Да, цена действительно была очень доступной, - вздыхает Михаил. - А еще — как только я отправил молодому человеку деньги, он исчез, перестал выходить со мной на связь. Я не мог уже ему дозвониться. Мы начали искать информацию о данной квартире в поисковике и нашли точно такие же фотографии жилья, какие показывали нам, но уже в Кишинёве. По счастливой случайности нам удалось связаться с соседями (которые тоже сдавали апартаменты в этом доме) той злополучной питерской квартиры. Я стал уточнять: «У вас по соседству сдается такое-то жильё?» Мужчина ответил, что за последние сутки мы ему звоним уже 10-е! Он предположил, что это мошенники и посоветовал написать в поддержку того сайта, с которого проходила бронь фейковой квартиры. В данной (уже критической!) ситуации мы решили позвонить сотрудникам сайта. Нам повезло, мы общались с живым человеком, но очень часто люди попадают на робота, который монотонно говорит: «Ваш звонок очень важен для нас...» Девушка при нас сверила все данные и убедилась, что «арендаторы» за короткий срок действительно сдали несколько раз одну и ту же «свою» квартиру, а потом пропали, удалив объявление. По жалобе техническая поддержка обещала разобраться. В итоге нам всё же прислали "форму" о возвращении денег, которую мы должны были заполнить. Через две недели, к счастью, всю сумму нам вернули. Повезло. А так, я не знаю, какая бы у нас была реакция, если бы мы приехали на отдых с детьми, ничего не зная, и оказались на улице без жилья и без денег.Совет владимирцам от семьи Блиновых - к выбору жилья отнестись максимально ответственно, всё 100 раз перепроверить. Важные детали, на которые стоит обратить внимание при выборе съёмного жилья:1. Цена арендной квартиры.Она должна быть реальной. Сравните цены, проанализируйте рынок. Или обратитесь к проверенному риэлтору.2. Предоплата или аванс.Не соглашайтесь на большую предоплату. Многие берут аванс лишь за одни сутки. И это правильно. 75% предоплата должна вас сразу же насторожить.3. Данные об арендодателе.Изучите - сколько времени сам арендодатель находится на сайте, если ли отзывы о нём и его квартирах.4. Фотографии квартиры.В интернете через «поисковик» легко обнаружить повторные фото или аналогичное описание объявления, но в другом городе, например. Удостоверьтесь, что кадры выбранной квартиры не размещены еще где-либо (на других сайтах) под другими адресами.5. Точный адрес.Изучите карты: действительно ли существует конкретный дом, обозначенная в объявлении квартира и пр.«Бабушке-хозяйке нужно дать Оскар…»Известный владимирский фотограф Игорь Воробей, прилетев из Барселоны в Москву, буквально на днях в своём официальном telegram-канале сообщил о том, что тоже столкнулся с мошенниками при поиске жилья:- Мы выбрали квартиру "а-ля профессора Преображенского". Небольшая, без евроремонта, нам понравилась. И всего за 70 000 рублей в месяц. Мы связались с риэлтором, назначили встречу, но он не пришел. А ждала нас у дома бабулька лет 80-ти, которая спрашивала: «Ой, а вы посмотреть квартиру пришли? Вы знаете, риэлтор опаздывает, в «пробке» стоит, давайте поднимемся, раз уж здесь».Фотограф рассказал о том, что пока они поднимались по лестнице, бабушка-одуванчик" щебетала обо всём вокруг и даже об именитых соседках, живущих в доме. Затем пообщавшись с ними, заботливо заметила: «Вы знаете, я старая женщина, несколько квартир сдаю, мне денег хватает. А вот это жильё хочу сдать просто, чтобы люди хорошие жили, чтобы оно было под присмотром».- Бабуле надо Оскар дать — однозначно, - отмечает Игорь Воробей. - В итоге риэлтор не едет — он наглухо где-то «застрял». Бабушка с ним периодически связываются по телефону. И вы становитесь психологическим заложником, потому что и уйти не можете, и время убегает, а у вас дела.После очередной истории о том, что квартира, оказывается, досталась бабуле от дедушки, который работал в Кремле, вы уже действительно верите, что она реальная хозяйка и владелица данного чудо-жилья. Правда, выясняются и другие подробности: скоро («в четверг») приезжает дочка, она тоже собственница данной квартиры. В этот момент женщина скрупулёзно звонит риэлтору, мол: «Юра, ребята хорошие, им побыстрее бы надо переехать! Я понимаю, что ты сегодня уже не доберёшься до нас, давай, может быть, ускорим процесс - завтра заключим договор. Я тогда подпишу, а дочка в четверг уж приедет - остальное сделает. Правда, у неё фамилия другая, она же замужем…»А квартира в 50 метрах от Арбата. И цена отличная. И вы готовы на следующий же день заключить договор. А что будет потом? По самой распространенной схеме — вы заселяетесь, а денёчка через два приезжает дочка, которая с истерикой пытается выяснить – что вообще происходит. Вы ей объясняете, что просто сняли квартиру у «вашей мамы», а она говорит, что её давно уже нет в живых. Скандал, разборки, выселение. В итоге вы теряете деньги (как минимум) за первый месяц и гарантию, которую вы внесли еще за второй месяц проживания, то есть в случае Игоря Воробья – 140 000 рублей. И на этом всё.Хорошо, что известный фотограф о мошеннической схеме догадался. Теперь предупреждает всех – будьте внимательны при аренде жилья, а также воспользуйтесь следующими советами:Всегда изучайте документы на квартиру и паспорт собственника. Лучше встретиться с ним лично.Не соглашайтесь, если владелец жилья показывает вам копии документов, изучайте только оригиналы, которые для уверенности можно сфотографировать.В договоре следует обязательно прописать передачу депозита и условия его невозврата, а также указать список техники и мебели, чтобы вам не могли предъявить претензий после окончания срока договора аренды.Лучшее решение – обратиться к проверенному риэлтору, который точно когда-то помог вашим близким или друзьям в поиске жилья. Тогда и с горе-мошенниками вам не придётся столкнуться.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: https://www.pxfuel.com/