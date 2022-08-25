Павловский мост в Коврове вновь открыт для движения. Первая (осевая) балка третьего пролёта на...

Павловский мост в Коврове вновь открыт для движения. Первая (осевая) балка третьего пролёта на своём месте, сообщили в службе технического надзора.Сегодня движение в Коврове по Павловскому мосту было перекрыто, так как проводилось так называемое «укрепление берегов».Именно поэтому сегодня при въезде на Павловский мост установили специальные габаритные ворота. Без проблем проехать через них могли только легковые автомобили.Перекрытия движения запланированы и на завтра, 26-го августа, с 13 до 17 часов, рассказывает портал gorodkovrov.ru.Фото из архива ГТРК "Владимир"