Полиция Александровского района задержала 23-летнего мошенника из города Сергиев – Посад. Известно, что 13 августа подозреваемый позвонил 82-летнему жителю Александрова и назвался

Полиция Александровского района задержала 23-летнего мошенника из города Сергиев – Посад. Известно, что 13 августа подозреваемый позвонил 82-летнему жителю Александрова и назвался сотрудником правоохранительных органов. Также он объяснил дедушке, что по вине его внучки произошло ДТП, и потребовал для откупа 50 тысяч рублей. Мужчина разволновался и перевел деньги. Фигурант должен был перевести сумму на специальный