По предварительным данным, в автобусе, который сегодня утром вылетел с дороги на газон у площади...

По предварительным данным, в автобусе, который сегодня утром вылетел с дороги на газон у площади Победы, пострадала пострадала 60-летняя пассажирка.С травмой головы она доставлена в больницу скорой помощи областного центра.Напомним, что сегодня в 9.20 автобус №32, скорее всего, подрезал "Фольксваген". И, чтобы предотвратить столкновение, ему пришлось отвернуть в сторону и выехать за пределы проезжей части.Увы, это уже четвертое происшествие с владимирским общественным транспортом с начала августа.Фото: ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.