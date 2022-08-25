Накануне, 24 августа, в 5 вечера, поступило сообщение о пожаре в частном жилом дом в деревне...

Накануне, 24 августа, в 5 вечера, поступило сообщение о пожаре в частном жилом дом в деревне Чаадаево Муромского района.Пожарные незамедлительно выехали на улицу Муромскую, дом 112. Вызов в пожарную охрану был совершен поздно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 144 кв. м.К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1948 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 19 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Причина пожара устанавливается.Фото: 33.mchs.gov.ru/