До дня знаний остается ровно неделя. У родителей школьников горячая пора. Нужно закупить все необходимое к учебному году. Как говорят продавцы, август – месяц самых больших продаж. Больше

До дня знаний остается ровно неделя. У родителей школьников горячая пора. Нужно закупить все необходимое к учебному году. Как говорят продавцы, август – месяц самых больших продаж. Больше всего покупателей в магазинах одежды. Все спешат за школьной формой. У каждой школы она своя. Чаще всего отличается по цвету. Менеджеры популярных магазинов рассказывают, что в моде