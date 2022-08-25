По поручению президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте природных пожаров в Рязанской области. По словам градоначальника, обстановка в районе возгораний остается сложной.

По поручению президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте природных пожаров в Рязанской области. По словам градоначальника, обстановка в районе возгораний остается сложной.Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов мэр Москвы провел совещание оперативного штаба.Собянин отметил, что на борьбу с пожарами направлено беспрецедентное количество людей и техники. В Рязанской области работает авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, создающих минерализованные полосы, за счет которых удается локализовать пожар, рассказал мэр."Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, – это и пожарная, и гражданская техника", – написал градоначальник в своем .Но обстановка остается сложной. Когда дует сильный ветер, верховой пожар перескакивает через противопожарные полосы, объяснил мэр.Тем не менее, считает Собянин, в течение 1-2 дней спасателям удастся локализовать пожар. В течение недели с возгоранием будет покончено, добавил он.Для борьбы с пожарами Москва в Рязанскую область 8,7 тысячи человек, более 2,3 тысячи единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров.Напомним, что на совещании с президентом мэр Москвы предложил присваивать региональным пожарам уровень федерального реагирования и обязать соседние регионы выделять технику для оперативной ликвидации возгораний. Также Собянин предложил ввести по примеру столицы и Подмосковья меры профилактики природных пожаров в регионах с высокой концентрацией населения.Ранее градоначальник лично на месте возгораний. По его словам, борьба с пожарами осложняется из-за малой доступности территорий, поэтому основную работу приходится вести с вертолетов и самолетов.