Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список школ Владимирской области с данными по количеству...

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список школ Владимирской области с данными по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы страны в 2022 году.На первом месте по количеству конкурентоспособных учеников оказался Промышленно-коммерческий лицей во Владимире, на втором − владимирская школа № 25, на третьем − гимназия № 6 в Муроме. Все три учебных заведения неизменно входили в топ-10 образовательных учреждений Владимирской области на протяжении трех последних лет.На четвертом месте оказалась третья владимирская гимназия, на пятом − лингвистическая гимназия № 23. Также в рейтинг попали школа-интернат № 1 и школа № 36 из Владимира, школы № 21 и № 22 из Коврова, школа № 13 из Александрова.В основу рейтинга легли данные из 50 наиболее популярных вузов России. Владимирские высшие учебные заведения в этот список не входят.По результатам ежегодного исследования федерального рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика», гимназия № 3 города Владимира вошла в топ-50 лучших школ России в номинации «конкурентоспособность выпускников в сфере «Медицина».Муниципальная гимназия № 3 заняла в рейтинге 26 место, опередив сотни школ Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и областных центров Российской Федерации.