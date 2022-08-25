Певице Маниже, яро выступившей против спецоперации и назвавшей ее агрессией, хватило совести принять приглашение фестиваля казачьей культуры Александровская крепость в Краснодарском крае. Ее коллега по сцене Вадим Казаченко возмущен тем, что предательницу вообще позвали на этот праздник.

Певице Маниже, яро выступившей против спецоперации и назвавшей ее "агрессией", хватило совести принять приглашение фестиваля казачьей культуры"Александровская крепость" в Краснодарском крае. Ее коллега по сцене Вадим Казаченко возмущен тем, что предательницу вообще позвали на этот праздник."Доколе будут пытаться применять окна овертона (модель для понимания того, как идеи в обществе с течением времени меняются и влияют на политику – Прим. ред.), постоянно пытаясь совать россиянам таких артистов под разным соусом, – возмущен Казаченко. – Ведь чаще всего это происходит на бюджетные деньги, которые выделяются на всевозможные фестивали. И нет ли в этих приглашениях сомнительных звезд некой коррупционной составляющей – по каким причинам чиновники краснодарского края вообще согласовывают участие таких артистов?"Подобный резкий, но справедливый комментарий артист оставил в группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте. "Администраторы фестиваля меня там сразу забанили и отправили в черный список, так же как и многих других комментаторов, которые высказали свое неудовольствие тем, что такую артистку собрались пригласить и заплатить немалые деньги за выступление перед россиянами, казаками", – пояснил Вадим Казченко.Напомним, исполнительница раскритиковала российские власти за начало спецоперации по защите Донбасса. На некоторое время Манижа выезжала за границу, но позже приняла решение вернуться. Безусловно, путь на российскую сцену теперь ей должен быть закрыт. Россиянам стоит отказаться покупать билеты на выступления певицы, а власти обязаны не допускать ее на большие мероприятия связанные с народными гуляниями в честь праздников. Пусть поет у себя на родине в Таджикистане.