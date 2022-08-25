Прокуратурой Киржачского района установлено, что между некоммерческой организацией «Фонд...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Строй Плюс» был заключен договор о капитальном ремонте последним крыши многоквартирного жилого дома на ул. Денисенко,15. Его стоимость составила более 2,9 млн рублей.При этом выявлены многочисленные отступления от проектно-сметной документации. В частности, отсутствует крепление канализационных стояков в месте прохода через кровлю; имеются нарушения стыков труб снегозадержателей; трубы местами не пропущены через кронштейны. Кроме того, левая сторона слухового окна с торцевой части (2 подъезд) ниже правой стороны (окно перекошено); местами на чердаке отсутствует утеплитель на фановых трубах системы канализации. также лестницы не покрашены акриловой краской, горизонтальные элементы лестниц возле слуховых окон в местах спила не обработаны биозащитой и пр.По результатам проверки прокуратурой в Киржачский районный суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Строй плюс» устранить все выявленные нарушения. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/