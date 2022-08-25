5 кандидатов и более 1 миллиона бюллетеней. Типография передала региональному Избиркому бюллетени для проведения досрочных выборов губернатора. Без брака не обошлось. Кляксы, жирные пятна

5 кандидатов и более 1 миллиона бюллетеней. Типография передала региональному Избиркому бюллетени для проведения досрочных выборов губернатора. Без брака не обошлось. Кляксы, жирные пятна или кривые поля – всего забраковали 732 эксземпляра. И в этот день он идет под нож. Остальные бюллетени расфасованы по таким пачкам. В каждой – по 1000 штук. В течение ближайших