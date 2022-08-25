Екатерина Редникова прославилась после выхода фильма Вор. Однако теперь актриса появляется на экранах не так часто, как раньше.

Екатерина Редникова прославилась после выхода фильма "Вор". Однако теперь актриса появляется на экранах не так часто, как раньше.В конце 90-х имя Екатерины Редниковой прогремело на всю страну. Фильм "Вор", в котором она снялась в паре с Владимиром Машковым, покорил зрителей и был номинирован на "Оскар". Редникову называли одной из самых перспективных молодых актрис, но вскоре она почти перестала появляться на экранах. После громкого успеха звезда решила попробовать себя в Голливуде. Этот период стал для нее переломным как в творчестве, так и в личной жизни.Екатерина Редникова родилась в 1973 году и с детства мечтала стать актрисой. Окончив школу, будущая звезда отправилась штурмовать театральные и поступила в ГИТИС. Уже на первом курсе, в 1990 году, актриса дебютировала на экранах. Однако известность пришла к ней только спустя несколько лет упорной работы.В 1997 году артистка получила главную роль в фильме "Вор". Именно эта работа стала для нее знаковой. Редникова прославилась, завоевала признание и получила несколько престижных наград. Казалось, после громкого успеха перед молодой актрисой должны были открыться все двери. Однако за триумфом последовала темная полоса.В конце 90-х Екатерина, как и многие другие артисты, осталась почти без работы. Тогда Редникова решила попытать счастья в Голливуде. Она не надеялась стать большой звездой, но все же не упускала шанса проявить свой талант. За границей актриса снялась в нескольких картинах.Личная жизнь Редниковой тоже не стояла на месте. В 2008 году она вышла замуж и породнилась с Дмитрием Медведевым. Супругом артистки стал дядя политика – известный продюсер Сергей Конов. Избранник оказался старше артистки на 18 лет, но разница в возрасте не помешала им построить семью. В 2012 году, когда Екатерине было уже под 40 лет, у пары родился сын Лавр. Мальчик появился на свет в Лос-Анджелесе.Казалось, что супруги живут душа в душу. Однако в 2015 году в прессе поползли слухи о разладе в семье. Екатерина Редникова пришла на кинофестиваль с аргентинским бизнесменом и графом Алехандро Зичи-Тиссеном. Поговаривали, что к мужу артистка не вернулась, но та хранила молчание. Лишь в прошлом году Редникова , что они с супругом давно расстались.Сейчас Екатерине Редниковой 49 лет. Актриса продолжает проживать в Штатах, но периодические приезжает на родину сниматься. С бывшим мужем звезде удалось сохранить дружеские отношения. Они вместе воспитывают сына Лавра. Мальчик говорит на двух языках и часто сопровождает маму в поездках по России.