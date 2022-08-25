Исследования проводили на территориях, которые больше всего были подвержены задымлению от рязанских пожаров

Лабораторные анализы показали, что ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Владимирской области не превышена, сообщает Роспотребнадзор 33 региона.Тесты провели на местах во Владимирском регионе, которые подверглись задымлению от рязанских пожарищ. Результаты тестов показали, что уровень ПДК находится в пределах нормы.Роспотребнадзор каждый день контролирует состояние атмосферного воздуха на территории Владимирской области.Напомним, что 24 августа владимирцы возмущались по поводу смога, который принесли рязанские пожары.