В Александрове легковой автомобиль на большой скорости врезался в столб, после чего загорелся. Как видно по видеозаписи с места происшествия водитель даже не пытался притормозить перед

В Александрове легковой автомобиль на большой скорости врезался в столб, после чего загорелся. Как видно по видеозаписи с места происшествия водитель даже не пытался притормозить перед столкновением. После удара пламя моментально охватило капот автомобиля. А вот водитель, по данным полиции, сбежал с места аварии. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области ПО ТЕЛЕФОНУ 25 августа около