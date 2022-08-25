Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Александровскому району в результате оперативных...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Александровскому району в результате оперативных мероприятий задержали 23-летнего жителя города Сергиев Посад Московской области. Он подозревается в участии в мошенничестве в роли курьера.Установлено, что 13 августа на мобильный телефон 82-летнему жителю города Александрова поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил пенсионеру что по вине его внучки произошло ДТП. Из за избавление ее от уголовной ответственности потребовал деньги. И пожилой мужчина передал 50 000 рублей курьеру, прибывшему к нему домой. А тот, что любопытно, не перевел деньги организатором преступления, а потратил их на себя, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Злоумышленника по заявлению пострадавшего оперативно задержали полицейские. Он свою вину признал и раскаялся.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.Фото Фото https://www.pxfuel.com/