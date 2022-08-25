27 августа на лужайке около Соборной площади установят воздушный шар. Днем жители и гости города...

27 августа на лужайке около Соборной площади установят воздушный шар. Днем жители и гости города смогут сделать фотографии с аэростатом, а вечером на шаре можно будет подняться в небо (если позволит погода).А посетители Центрального парка смогут попасть в советское время. Одним из ярких событий станет выставка ретро-автомобилей и мотоциклов.В 16.00 на ул. Георгиевской начнет работу «Гастро-двор» с живой концертной площадкой, где выступят владимирские и приглашенные музыканты - от молодежной группы «Ataka» до кавер-группы «Парнас».В это же время, в 16.00, в рамках спортивной программы Дня города, на стадионе «Лыбедь» состоится товарищеский футбольный матч сборной Владимира с капитаном - главой города Владимира Андреем Шохиным, с командой клуба звезд спорта и российской эстрады «Старко». Вход на стадион свободный.Вечерняя программа Дня города продолжится на главной сцене на Соборной площади, где в 18.00 начнется концертная программа лучших художественных коллективов города и области, а в 20.00 состоится гала-концерт творческого объединения «Старко» - от Сергея Минаева и Александра Шевченко до Виктора Зинчука, группы «Зодчие» и других легендарных артистов российской поп-музыки.В это же время, в 20.00, на Театральной площади и на площади перед развлекательным комплексом «Руськино», состоятся сеансы открытых кинопоказов в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».В 21.50 на Театральной площади начнется файер-шоу «Вода и пламень. Рождение легенды», а в 22.00 небо центр города озарят залпы праздничного салюта. Место запуска салюта продолжительностью не менее 7 минут выбрали таким образом, чтобы его можно было увидеть со всех главных праздничных площадок, рассказали в пресс-службе администрации города.Фото: Официальный telegram-канал администрации Владимирской области